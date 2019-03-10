اونلاين | كورة لايف .. مشاهدة مباراة liverpool mohamed salah بث مباشر يلا شوت اون لاين 9-3-2019 في "الدوري الانجليزي" كورة ستار HD

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تأتي اليوم مباراة ليفربول وبيرنلي في إطارالصراع المشتعل على الدوري الإنجليزي الممتاز بين «الريدز» والمان سيتي منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

تصريحات كلوب قبل مباراة ليفربول وبيرنلي

وفي تصريحات «يورجن كلوب» المدير الفني لفريق ليفربول والذي يضم نجمنا المصري محمد صلاح خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة، تشكيلته الأساسية لمواجهة بيرنلي، والتي من المقرر إقامتهاعصر اليوم، وتضم في حراسة المرمى «أليسون»، وفي خظ الدفاع« آندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، آرنولد»، وفي وسط الميدان «نابي كيتا، فابينيو، جورجينيو فينالدوم».

أما عن خط الهجوم «ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح».

أرقام يتطلع «صلاح»تشكيل ليفربول

كما أكد أن تواجد «ميلنر» في تشكيل المباراة غير مؤكد بسبب «إصابة عضلية بسيطة»، لكن المدافع لوفرين عاد إلى التدريب الكامل بعد توقف لمدة شهرين بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

وقال كلوب: يجب أن نراقب حالة ميلنر، هو يتعافى بشكل أسرع، فهو لم يشارك في المران الجماعي، لظهور مشكلة عضلية بسيطة عندة، وأعتقد أنه إذا سألت «ميلي» سوف يقول، «سأكون جاهزًا»، ولكن علينا أن نراه.

ترتيب الفريقين بالدوري

يحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 70 نقطة، خلف المان سيتي المتصدر ب74 نقطة، بينما يشغل بيرنلي المركز الـ16، برصيد 30 نقطة.

تاريخ مواجهات« الريدز» و"الكلاريت»

أرقام يتطلع «صلاح»ميلنر

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كفة «الريدز» هي الأثقل في المواجهات التاريخية بين الفريقين، حيث تمكن «الريدز» في الـ9 مباريات السابقة من الفوز في سبع مباريات، مقابل انتصار وحيد لبرينلي، كما انتهى آخر لقاء جمع بين الفريقين لصالح ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تصريحات شون ديتشه وغيابات «الكلاريت»

على جانب آخر، يذهب بيرنلي مواجهة الآنفيلد بدون آرون لينون وستيفن ديفور، وقال شون ديتشه لوسائل الإعلام أنه من غير المرجح أن يلعب لاعب خط الوسط ديفور مرة أخرى هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الساق وأن لينون ما زال بعيدًا بسبب آلام في الركبة.

أهداف صلاح الشخصية من المباراة

ويدخل النجم المصري «محمد صلاح» هذة المواجهة وهو واضع نصب عينة عدة أهداف من المبارة وهي

يتطلع صلاح للعودة للتسجيل من جديد بعد غيابه آخر ثلاث مباريات عن زيارة شباك المنافسين « مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون» .

كما يسعى «صلاح» وصيف ترتيب هدافي البريميرليج بـ17 هدف للتسجيل أمام بيرنلي من أجل مزاحمة سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وهداف ترتيب هدافي الدوري بـ18 هدف، للحفاظ على لقب هداف الدورى الذي في جعبتة.

الأرقام القياسية التي يمكن تحطيمها اليوم من صلاح

أرقام يتطلع «صلاح»محمد صلاح

وعلى صعيد الأرقام القياسية يسعى «صلاح» إلى الوصول للهدف الـ50 مع الريدز في الدوري الإنجليزي لمعادلة إنجاز شيرر، حيث يسجل «مو» الظهور الـ66 أمام بيرنلي في مسابقة الدوري.

كما أنة في حال وصول النجم المصري محمد صلاح للهدف الـ50 سيكون أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا العدد من الأهداف خلال 66 مباراة.