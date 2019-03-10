اونلاين | كورة liverpool HD يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اون لاين اليوم 10-03-2019 الدوري الانجليزي يلتقي نادي ليفربول مع نظيرة بيرنلي في اطار الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الانجليزي وذلك بقيادة الحكم الانجليزي اندريه مارينر حكم الساحة الدولي ليفربول يحتل المركز الثاني وياتي كوصيف لمانشستر سيتي صاحب الصدارة ويستضيف الليفر بيرنلي وفي جعبتة 70 نقطة ولعب 29 مباراة وفاز في 21 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراة واحدة بينما بيرنلي يحتل المركز السادس عشر ليفربول بقيادة يورجن كلوب سيكون علي محفة الريح من اجل خطف الصدارة في الوقت الذي سيغيب فيهتشامبرلين بسبب الاصابة التي ضربته في مباراتة الماضية بعد انطلاق المباراة بأربعون دقيقة الجدير ان اصابة اللاعب لم تكن بسيطة فقد اعلن الطبيب المعالج انه سيتغيب عن الملاعب لمدة 6 اشهر بسبب الرباط الصليبي في الركبة اليمني.

ليفربول Vs بيرنلي.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 30).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : خالد الحدي .

نتيجة مباراة الذهاب : بيرنلي (1-3) ليفربول.

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موعد المباراة :

في تمام الساعة الــ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .