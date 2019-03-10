اونلاين | ليفربول ( Mo Salah ) وبيرنلي بث مباشر يوتيوب HD.. يلا شوت اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي لايف

تنطلق اليوم الأحد 10 مارس 2019 مواجهة قوية بين فريق ليفربول ونظيره بيرنلي، في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

ليفربول ( Mo Salah ) وبيرنلي بث مباشر يوتيوب HD.. يلا شوت اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر

تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، على ملعب أنفيلد اليوم الأحد 10 مارس 2019.

ليفربول ( Mo Salah ) وبيرنلي بث مباشر يوتيوب HD.. يلا شوت اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر

وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 2.