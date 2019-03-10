اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم يلا شوت yalla shoot دون تقطيع أونلاين| الان شاهد يوتيوب ماتش اليفربول مباشر

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تقام اليوم الأحد باقي مواجهات الجولة الثلاثين من البريميرليج بين ليفربول وبيرنلي على ملعب الأنفيلد، وتُحيط بالمباراة أجواء من القلق خاصة بعد أن فقد ليفربول الكثير من النقاط في الجولات السابقة من الدوري والتي أزاحته من قمة ترتيب الدوري إلى المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط مؤقتاً عن السيتي صاحب المركز الأول.

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