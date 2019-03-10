أرسنال يستهدف وقف هزائمه أمام اليونايتد بالبريميرليج

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يشتد الصراع على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل أرسنال اليوم غريمه اليونايتد في مباراة مصيرية للفريقين

يستقبل أرسنال اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات، وذلك في قمة مباريات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل المدفعجية بقيادة المدرب أوناي إيمري المركز الخامس برصيد 57 نقطة، جمعها الفريق من خلال الفوز في 17 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مثلها، بينما يوجد الشياطين الحمر بقيادة المدرب أولي جونار سولسكاير في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، جمعها الفريق من خلال الفوز في 17 مباراة والتعادل في 7 مواجهات وخسارة 5 لقاءات أخرى.

المواجهات المباشرة انتهت آخر زيارتين لمانشستر يونايتد إلى ملعب الإمارات في الدوري والكأس، بتحقيق الانتصار بنتيجة 3-1. وتعود آخر مرة تمكن فيها مانشستر يونايتد من الفوز على أرسنال في 3 مباريات متتالية خارج ميدانه إلى الفترة ما بين عامي 1983 و1985. ومباراة اليوم عي المواجهة رقم 200 بين الفريقين في الدوري،



انتهت آخر زيارتين لمانشستر يونايتد إلى ملعب الإمارات في الدوري والكأس، بتحقيق الانتصار بنتيجة 3-1. المواجهات المباشرةانتهت آخر زيارتين لمانشستر يونايتد إلى ملعب الإمارات في الدوري والكأس، بتحقيق الانتصار بنتيجة 3-1. وتعود آخر مرة تمكن فيها مانشستر يونايتد من الفوز على أرسنال في 3 مباريات متتالية خارج ميدانه إلى الفترة ما بين عامي 1983 و1985. ومباراة اليوم عي المواجهة رقم 200 بين الفريقين في الدوري، وحقق أرسنال 13 انتصارا في عصر البريميرليج على مانشستر يونايتد من بينها 9 انتصارات يوم الأحد. أرسنال

لم يخسر أرسنال في آخر 14 مباراة خاضها في الدوري على ملعبه (12 انتصارا وتعادلين)، وحقق الفوز في آخر 8 مباريات. أرسناللم يخسر أرسنال في آخر 14 مباراة خاضها في الدوري على ملعبه (12 انتصارا وتعادلين)، وحقق الفوز في آخر 8 مباريات. وفي آخر 41 مباراة خاضها أرسنال على ملعبه الإمارات في الدوري، خسر 3 مباريات، بواقع مباراتين من مانشستر سيتي وواحدة أمام مانشستر يونايتد. وجمع أرسنال 38 نقطة على ملعبه هذا الموسم، ولا يتفوق عليه في هذا الرقم سوى مانشستر سيتي برصيد 42 نقطة. وجمع أرسنال 9 نقاط فقط من 8 مباريات خاضها أمام الستة الكبار هذا الموسم (انتصارين- 3 تعادلات- 4 هزائم)، وذلك بعدما جمع المدفعجية 6 نقاط فقط أمام الستة الكبار الموسم الماضي. Advertisements ويبحث أوناي إيمري أن يصبح أول مدرب لأرسنال ينجح في تفادي الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في أول مواجهتين في الدوري، منذ جورج سويندين موسم 1958- 1959. ويستعد المدافع الفرنسي لوران كوشيلني إلى خوض مباراته رقم 250 في الدوري الإنجليزي اليوم، بينما يتطلع مواطنه ألكساندر لاكازيت لأن يصبح ثاني لاعب من أرسنال يسجل في 6 مباريات متتالية على ملعبه في الدوري، بعدما حقق النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري هذا الإنجاز مرتين من قبل على ملعب أرسنال السابق هايبوري. مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق الانتصار السابع على التوالي خارج ميدانه، وهو إنجاز لم يحققه الشياطين الحمر منذ عام 1993. ويمر مانشستر يونايتد بسلسلة قياسية بالفعل في تاريخ النادي وهي الفوز بآخر 9 مباريات على التوالي خاضها خارج ميدانه في جميع المسابقات. ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 12 مباراة في الدوري (10 انتصارات وتعادلين)، وهي أطول سلسلة حالية لأي فريق في الدوري الإنجليزي بدون هزيمة. وأهدر النجم الفرنسي بول بوجبا 3 ركلات جزاء، ولم يسبق أن أهدر لاعب 4 ركلات جزاء في موسم واحد بالبريميرليج. ويبحث أولي جونار سولسكاير عن أن يصبح أول مدرب لمانشستر يونايتد يتمكن من الفوز على أرسنال في أول مباراتين خارج أرضه في جميع المسابقات. الغيابات يفتقد أرسنال في مباراة اليوم خدمات لاعبه لوكاس توريرا، الذي تعرض للإيقاف 3 لقاءات أولها مواجهة اليوم. الغيابات يفتقد أرسنال في مباراة اليوم خدمات لاعبه لوكاس توريرا، الذي تعرض للإيقاف 3 لقاءات أولها مواجهة اليوم. ويستعيد المدفعجية خدمات المهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت، الذي غاب عن خسارة الفريق يوم الخميس الماضي في الدوري الأوروبي أمام رين بسبب الإيقاف. وبدوره تعافي أنتوني مارسيال من الإصابة التي حرمته من خوض مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة إلى جانب إيريك بالي، كما يعود بوجبا أيضًا لتشكيل الفريق بعد انتهاء إيقافه الأوروبي، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي نيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا.

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