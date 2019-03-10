انت الان تتابع صلاح ضد بيرنلي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الأحد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الأحد العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، ففي كأس الكونفدرالية يواجه الزمالك نظيره جور ماهيا الكيني، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، وفي الدوري الإنجليزي ستكون البداية بين ليفربول وبيرنلي، في مباراة من المنتظر أن تشهد محترفنا المصري محمد صلاح، وبعدها يلعب تشيلسي ضد ولفرهامبتون، كما ستنطلق قمة إنجليزية منتظرة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في صراع المركز الرابع، وفي أبرز مواجهات الدوري الإسباني، عندما يحل ريال مدريد ضيفا على بلد الوليد، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:

- كأس الكونفيدرالية بيترو أتلتيكو x نصر حسين داي – الساعة الثالثة عصرًا الرجاء الرياضي x حسنية أكادير – الساعة السادسة مساء النادي الصفاقسي x النجم الساحلي – الساعة السادسة مساء نهضة بركان x أوثو دويو – الساعة التاسعة مساء الزمالك x جور ماهيا – الساعة التاسعة مساء - الدوري

- كأس الكونفيدراليةبيترو أتلتيكو x نصر حسين داي – الساعة الثالثة عصرًا

الرجاء الرياضي x حسنية أكادير – الساعة السادسة مساء

النادي الصفاقسي x النجم الساحلي – الساعة السادسة مساء

نهضة بركان x أوثو دويو – الساعة التاسعة مساء

الزمالك x جور ماهيا – الساعة التاسعة مساء- الدوري الإنجليزيليفربول x بيرنلي - الساعة الثانية ظهرًا

تشيلسي x وولفرهامبتون- الساعة الرابعة مساء

آرسنال x مانشستر يونايتد – الساعة السادسة والنصف مساء- الدوري الإسبانيسيلتا فيجو x ريال بيتيس – الساعة الواحدة ظهرًا

جيرونا x فالنسيا – الساعة الخامسة والربع مساء

إشبيلية x ريال سوسيداد – الساعة السابعة والنصف مساء

ليفانتي x فياريال – الساعة السابعة والنصف مساء

بلد الوليد x ريال مدريد – الساعة العاشرة إلا الربع مساء

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