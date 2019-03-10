ليفربول يسعى لتقليص الفارق في الصدارة مع السيتي

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حقق مانشستر سيتي أمس فوزًا هامًا على حساب واتفورد، ليضع ليفربول تحت ضغط كبير اليوم أمام بيرنلي، حيث يتوجب على الريدز تحقيق الفوز لتقليص الفارق في الصدارة إلى نقطة واحدة

يستقبل ليفربول اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا على ملعبه الأنفيلد، نظيره بيرنلي، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل الريدز بقيادة مدربه يورجين كلوب المركز الثاني برصيد 70 نقطة، جمعها الفريق من خلال الفوز في 21 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة مواجهة واحدة، بينما يوجد بيرنلي بقيادة مدربه شين ديتش في المركز الـ17 برصيد 30 نقطة، جمعها الفريق من خلال الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مواجهات وخسارة 15 مباراة أخرى.

المواجهات المباشرة لم يخسر ليفربول في آخر 11 مباراة على ملعبه بالدوري أمام بيرنلي، وحقق الانتصار في 9 لقاءات منها. ويعود آخر فوز لبيرنلي على ليفربول على ملعب الأنفيلد في الدوري الإنجليزي، إلى شهر سبتمبر من عام 1974. ولم يجمع بيرنلي سوى 4 نقاط فقط من إجمالي 27 نقطة ممكنة أمام ليفربول، في كل المواجهات

المواجهات المباشرة لم يخسر ليفربول في آخر 11 مباراة على ملعبه بالدوري أمام بيرنلي، وحقق الانتصار في 9 لقاءات منها. ويعود آخر فوز لبيرنلي على ليفربول على ملعب الأنفيلد في الدوري الإنجليزي، إلى شهر سبتمبر من عام 1974. ولم يجمع بيرنلي سوى 4 نقاط فقط من إجمالي 27 نقطة ممكنة أمام ليفربول، في كل المواجهات السابقة بين الفريقين في عصر البريميرليج. ليفربول لم يسجل ليفربول أكثر من هدف سوى في 3 مباريات فقط من أصل 11 مباراة خاضها في الدوري والكأس في عام 2019. ليفربول لم يسجل ليفربول أكثر من هدف سوى في 3 مباريات فقط من أصل 11 مباراة خاضها في الدوري والكأس في عام 2019. وفشل ليفربول في الفوز في 5 مباريات من إجمالي 9 لقاءات خاضها في الدوري في عام 2019، بعدما فقد نقاطا في 3 لقاءات فقط في المباريات الـ20 التي خاضها في الدوري قبل بداية العام الجاري. وفي حال حقق ليفربول الانتصار اليوم، فسيجمع أكبر عدد من النقاط في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي بعد مرور 30 جولة، وكانت أفضل محصلة نقاط للريدز في تلك المرحلة هي جمع 73 نقطة في موسم 1987- 1988، وحينها توج باللقب. Advertisements ولم يخسر ليفربول في آخر 35 مباراة خاضها في الدوري على ملعبه، وحقق خلال تلك الفترة 25 انتصارا و10 تعادلات. وسجل النجم السنغالي ساديو ماني في آخر 5 مباريات لعبها في الدوري على ملعب الأنفيلد، وسجل في تلك الفترة 6 أهداف. وفشل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في التسجيل في 3 مباريات متتالية في الدوري مع ليفربول، وهي سلسلة سلبية تحدث للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الريدز في صيف 2017. وفي حال سجل صلاح في مباراة اليوم، فسيعادل الرقم القياسي لألان شيرر، كأسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع فريق واحد بعد 66 مباراة، وحقق شيرر هذا الرقم رفقة فريق بلاكبيرن. بيرنلي

لم يحقق بيرنلي سوى انتصار وحيد في آخر 28 مباراة خاضها في الدوري خارج ميدانه أمام الستة الكبار (8 تعادلات- 19 هزيمة)، وأتى ذلك الفوز على حساب بيرنليلم يحقق بيرنلي سوى انتصار وحيد في آخر 28 مباراة خاضها في الدوري خارج ميدانه أمام الستة الكبار (8 تعادلات- 19 هزيمة)، وأتى ذلك الفوز على حساب تشيلسي بنتيجة 3-2 في شهر أغسطس من عام 2017. وحقق بيرنلي الفوز في مباراتين من آخر 3 لقاءات خاضها في الدوري يوم الأحد، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في الـ20 مباراة التي خاضها في ذلك اليوم قبل المواجهات الثلاث السابق ذكرها. ولم يخسر بيرنلي سوى مرة واحدة في آخر 5 لقاءات خاضها في الدوري خارج ميدانه، وحقق التعادل في مباراتين والانتصار في مثلهما، وأتت الهزيمة الوحيدة في آخر مباراة خاضها بعيدًا عن أرضه أمام نيوكاسل. وسجل بيرنلي آخر 9 أهداف في الدوري إما عن طريق أشلي بارنيس أو كريس وود، واللذين سجلا 5 أهداف و4 أهداف على الترتيب. تصريحات المدربين

يورجين كلوب: "الخطة واضحة، علينا الفوز بالمباريات، وسندخل اللقاء ونحن على علم بنتيجة مباراة مانشستر سيتي، وبالتالي لن نشغل بالنا بأي شيء، نحن في مكانة أردنا الوجود بها، وبالتالي لا يوجد مشكلة، نحن في مركز يؤهلنا للقتال على لقب الدوري، وبالتالي علينا التمتع بالإيجابية والطموح". تصريحات المدربين"الخطة واضحة، علينا الفوز بالمباريات، وسندخل اللقاء ونحن على علم بنتيجة مباراة مانشستر سيتي، وبالتالي لن نشغل بالنا بأي شيء، نحن في مكانة أردنا الوجود بها، وبالتالي لا يوجد مشكلة، نحن في مركز يؤهلنا للقتال على لقب الدوري، وبالتالي علينا التمتع بالإيجابية والطموح". شين ديتش: "حظينا بنتائج جيدة مؤخرًا أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام، ونحتاج أن تسير الأمور في صالحنا، ولكن ليحدث ذلك علينا أن نكون في أفضل أحوالنا خلال المباراة".

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