انت الان تتابع فضيحة.. 880 مليون دولار رشوة من قطر لمونديال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

كأس العالم

يبدو أن الفضائح التي تحوم حول الملف القطري الفائز بتنظيم مونديال 2022 لن تنتهي، حيث نشرت صحيفة "صنداي تايمز"، مستندات مسربة تؤكد فوز قطر بتنظيم المونديال من خلال دفع مبالغ سرية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قدرت بنحو 880 مليون دولار، وكانت البداية من خلال عرض بقيمة 400 مليون دولار قدمته الحكومة البريطانية من أجل الحصول على حقوق بث كأس العالم عبر قناة الجزيرة، وذلك قبل الإعلان عن فوزها بالتنظيم بنحو 3 أسابيع، إضافة إلى إيداع 100 مليون دولار في حساب الفيفا عند الفوز بشرف التنظيم.

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ويعد ذلك العقد مخالفا لقوانين الفيفا، حيث يمنع الاتحاد الدولي أي تعامل تجاري مع هيئة مرتبطة بملف مرشح لاستضافة بطولة تابعة للاتحاد قبل انتهاء عملية التوصيت. وعلى الرغم من تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه أصلح نفسه بعد الفضائح المالية الأخيرة، فإنه سيتلقى مبلغا قدره 100 مليون دولار الشهر المقبل،