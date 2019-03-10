الان تتابع عاجل.. القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي تبلغ 350 مليون يورو وأحمد موسى يتصدر المشهد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تصدر النيجيري أحمد موسى نجم فريق النصر السعودي قائمة القيمة السوقية للاعبين الأعلى قيمة سوقية في دوري كأس

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ بلغت قيمته السوقية 15 مليون دولار.

واحتل نجم الأهلي عبد الفتاح عسيري ونجم الهلال ياسر الشهراني المركز الأول كأعلى اللاعبين السعوديين من حيث القيمة السوقية.

وبلغت القيمة السوقية لجميع اللاعبين في الدوري السعودي 354 مليوناً و49 ألف يورو. حيث سيطر لاعبو الأهلي عمر السومة ودجانيني وباولو دياز على المراكز من الخامس إلى السابع في القائمة، فيما سيطر الثلاثي الهلال سيباستيان جيوفينكو، وبافيتيمبي جوميز وإدواردو على المراكز من العاشر إلى الثاني عشر.

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وجاءت قائمة أعلى 20 لاعبا قيمة سوقية في دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين في المملكة كالتالي: أحمد موسى يحتل المركز الاول بقيمة 15 مليون يورو ، وحل جوليانو دي باولا لاعب النصر في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 12 مليون و500 الف يورو وحل جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي في المركز الثالث بقيمة سوقية 12 مليون يورو.

وجاء جاري رودريجيز لاعب اتحاد جدة في المركز الرابع بقيمة سوقية تسعة ملايين يورو فيما احتل اللاعب السوري عمر السومة المركز الخامس بقيمة سوقية سبعة ملايين و500 الف يورو ودجانيني تافاريس لاعب الأهلي في المركز السادس بقيمة سوقية سبعة ملايين يورو، وباولو دياز لاعب الأهلي جاء في المركز السابع بقيمة سوقية سبعة ملايين يورو وحل أندري كاريلو لاعب الهلال في المركز الثامن بقيمة سوقية ستة ملايين يورو .

واحتل المركز التاسع أليكسندر بريجيفيتش لاعب الاتحاد بقيمة سوقية ستة ملايين يورو ، وجاء سيبستيان جيوفينكو في المركز العاشر بقيمة سوقية ستة ملايين يورو.

وحل الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم “دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” في المركز السادس عالميا في القيمة السوقية لانتقالات اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

يعد الدوري السعودي هذا الموسم هو ثاني أغلى دوري في قارة آسيا بقيمة مالية بلغت 354 مليوناً و49 ألف يورو، خلف الدوري الصيني الذي يحتل الصدارة بقيمة تبلغ حوالي نصف مليار يورو ، كما أنه الدوري الأغلى عربيا.