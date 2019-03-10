تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 10 - 3 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية والتى يأتى على رأسها مواجهة ليفربول ضد بيرنلي فى الدورى الإنجليزى . مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة بيترو أتلتيكو x نصر حسين داي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 7 نكانا x زيسكو يونايتد – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 1 أشانتي كوتوكو x الهلال – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 9 الرجاء الرياضي x حسنية أكادير – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORTS HD 7 النادي الصفاقسي x النجم الساحلي – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 ساليتاس x إينوجو رينجرز – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORTS HD 9 نهضة بركان x أوثو دويو – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 الزمالك x جور ماهيا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة النصر x ذوب آهن اصفهان – الساعة الحادية عشرة صباحا على قناة beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ليفربول x بيرنلي – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 2 تشيلسي x وولفرهامبتون – الساعة الرابعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 2 آرسنال x مانشستر يونايتد – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة سيلتا فيجو x ريال بيتيس – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 3 جيرونا x فالنسيا – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 3 إشبيلية x ريال سوسييداد – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 3 ليفانتي x فياريال – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد x ريال مدريد – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة بولونيا x كالياري – الساعة الواحدة والنصف على قناة beIN SPORTS HD 4 Advertisements انتر ميلان x سبال – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 4 سامبدوريا x أتلانتا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 4 فروسينوني x تورينو – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 4 ساسولو x نابولي – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 4 فيورنتينا x لاتسيو – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة هوفنهايم x نورنبيرج – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORTS HD 5 هانوفر 96 x باير ليفركوزن – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة مونبلييه x أنجيه – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 6 سانت إيتيان x ليل – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 6 تولوز x جانجون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 6 رين x كان – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6 مارسيليا x نيس – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6 مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة ألانياسبور x ايزوروم – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا جوزتبه x قاسم باشا – الساعة الثامنة مساء تشايكور ريزا سبور x قيصري سبور – الساعة الثالثة عصرا بشكتاش x قونيا سبور – الساعة السادسة مساء مواعيد مباريات الدوري اليوناني والقنوات الناقلة لاريسا x ليفادياكوس – الساعة الثالثة عصرا أبولون سميرني x اوميلوس فيلاثلون هراكليوس – الساعة الرابعة عصرا باوك سالونيكا x اتروميتوس – الساعة الخامسة والربع مساء لاميا x باس جيانينا – الساعة السابعة مساء أوليمبياكوس x أريس سالونيكا – الساعة السابعة والنصف مساء

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