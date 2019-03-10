قرني الوحدة يحدث انقساما بين خبراء قانون اللعبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

أدى احتجاج الهلال في مشاركة لاعبه السابق، لاعب الوحدة حاليا محمد القرني في مباراة الفريقين أمس الأول في الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (1-1)، إلى انقسام وسط المختصين والخبراء، ما بين مؤيد لما جاء في المادة التي اعتمد عليها الهلال في احتجاجه، وبين مطالب بتعديلها أو إلغائها.

واعتمد الهلال في احتجاجه على المادة 29 فقرة 1 المتعلقة بفترات التسجيل التي تنص «لا يجوز تسجيل اللاعبين إلا في إحدى فترتي التسجيل السنوية»، وكذلك الفترة الزمنية التي يجب أن يتوقف خلالها اللاعب نتيجة تسجيله هاويا بعدما كان محترفا.

ضرورة الحسم

يرى المحامي الدولي والخبير المختص في القانون الرياضي محمد الركباني سلامة موقف الهلال من الناحية القانونية باعتبار أن تسجيل اللاعب، سواء كان محترفا أو هاويا، لا يمكن أن يتم إلا أثناء فترات التسجيل المحددة، وأنه يمكن استبعاد هذه القاعدة وتسجيل اللاعبين خارج فترة التسجيل في حال وجود بطولات للهواة أو في حدود الاستثناءات المحددة قانونا.

وقال «تسجيل القرني خارج الفترة غير قانوني ولكن هناك أيضا حالات كثيرة مشابهة في عدد من الأندية التي سجلت هواة خارج الفترة، واحتجاج الهلال سيفتح الباب أمام احتجاجات أخرى بغض النظر عن حال الاحتجاج». وطالب الركباني بحسم موضوع التسجيل خارج الفترة لأنه يهم مصداقية المسابقة.

مسابقة للمحترفين

ويقول المختص القانوني الدولي وخبير اللوائح الدولية علي عباس إن تسجيل اللاعب ضمن دوري المحترفين يجب ألا يتم إلا خلال فترتي التسجيل ولو كان اللاعب هاويا، لأن المسابقة للمحترفين.

وأضاف «التسجيل خارج فترات التسجيل يتم فقط في بطولات الهواة، ومسمى الدوري، دوري المحترفين، ويشارك فيه لاعبون محترفون، ولهذا هنالك لائحة احتراف».

وبين عباس أن «تسجيل اللاعب كهاو لا يكون إلا في حالتين، الأولى يكون في فترة التسجيل إذا كان بناد يشارك في دوري محترف أو مختلط، والثانية أن يكون في أي وقت حتى خارج فترتي التسجيل إذا كان في ناد يشارك في دوري الهواة».

تعزيز رأي

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ويؤيد عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق الحائز على دكتوراه في القانون الرياضي إبراهيم الربد الرأيين، حيث قال «وفقا لنصوص الأنظمة واللوائح لتسجيل اللاعبين بدوريات المحترفين، لا يتم أو يقبل تسجيل لاعب ضمن قائمة أحد الأندية المحترفة إلا خلال فترتي التسجيل فقط حتى لو كان هاويا، والتسجيل خارج فترات التسجيل لا يقبل إلا في الدوريات التي يشارك بها الهواة فقط طبقا للمادة 29 في فقرتيها 4 ـ 6 من لوائح الفيفا».

من حق الوحدة

وقال القانوني الرياضي أحمد العمري إنه يحق للوحدة تسجيل القرني كلاعب هاو خارج فترات التسجيل. وفند «إذا لم يحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم فترات تسجيل اللاعبين الهواة وهو ما يحدث حاليا، فذلك يعني أن التسجيل مسموح بها طوال الموسم، ولكن بما يحفظ نزاهة المسابقة». وتابع «طالما أن اللاعب سجل في كشوفات الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنح الضوء الأخضر، فذلك تأكيد على أهليته القانونية للمشاركة كلاعب هاو».

مشاركة نظامية

وقال المحامي فهد بارباع «لوائح دورينا لا تستوجب أن يكون جميع لاعبي الفريق الأول محترفين، فهناك لاعبون هواة ومشاركتهم نظامية ويحق لهم التسجيل خارج فترة التسجيل».

وبين أن شرط عدم مشاركة اللاعب الهاوي مع ناديه الجديد، تتمثل في مضي 30 يوما من آخر مباراة خاضها مع فريقه السابق، وتمت المخالصة بينه وبين ناديه خارج فترة التسجيل، حيث يحق له التسجيل كلاعب هاو في ناد آخر».

قانونية شكلا ومضمونا

ومن جهته، أكد العضو السابق في الاتحـاد السعـودي لكـرة القـدم مريح المريح، قانونية مشاركة محمد القرني في المباراة.

وقال المريح عبر حسابه الشخصي على تويتر «مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني أمام الهلال مثل مشاركة لاعب الاتحاد ناصر الشمراني أمام الفيحاء، شكلا ومضمونا».

وكان رئيس مجلس إدارة نادي حاتم خيمي، أبدى استغرابه من كثرة الاحتجاجات التي تقدم من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد فريقه، مشيرا إلى أنها وصلت إلى 3 احتجاجات في الموسم الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه صحة مشاركة القرني ضد الهلال وفقا للنظام.

قائمة الفرق المحترفة بدوري المحترفين