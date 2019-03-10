اجتماع مع آل الشيخ يرتب بيت الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استغل رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة حاتم خيمي ونائبه عبدالله خوقير، إقامة مواجهة الفريق الأول أمام نظيره الهلال أمس الأول في الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الاجتماع مع الرئيس الفخري للنادي رئيس هيئة أعضاء الشرف تركي آل الشيخ لمناقشة احتياجات المرحلة.

واكتفى عبدالله خوقير بتأكيد منافسة الفريق بقوة على كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وقال عقب مباراة الهلال التي انتهت بالتعادل 1-1 «هاردلك لجماهير الوحدة على مباراة الهلال، اجتمعنا مع تركي آل الشيخ لإعداد خطة للموسم المقبل، وسننافس بقوة على كأس الملك».

وتأهل فرسان مكة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجهون في هذا الدور فريق التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في الثاني من أبريل المقبل.

من جانبه، أظهر آل الشيخ جزءا من الملامح التي سيكون عليها فريق الوحدة في الموسم المقبل، عندما علق على أداء الفريق أمام الهلال، وقال «كان هناك أداء بطولي لفريق الوحدة، لكن هذا ليس الطموح، وستشاهدون الوحدة الموسم المقبل بشكل مختلف».