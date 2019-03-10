العويس وديجانيني وعبدالفتاح يربكون حسابات الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يكثف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الأوروجوياني خورخي فوساتي، تجهيز بدائل للثلاثي عبدالفتاح عسيري ومحمد العويس وديجانيني تفاريس، للدفع بهم في مواجهتي باختاكور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا، والهلال بنصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.

وكانت الفحوصات الطبية، أظهرت ضرورة ابتعاد عبدالفتاح عسيري عن التدريبات وحاجته للعلاج والراحة عقب إصابته في العضلة الضامة، حيث سيغيب نحو 10 أيام.

كما سيستمر غياب محمد العويس، فبعد غيابه عن مواجهة الاتفاق الماضية بالجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان، سيغيب أيضا عن مواجهة باختاكور، فيما ستتحدد لاحقا مشاركته في لقاء الهلال عربيا من عدمها، حيث يعاني من شعر في الساق يحتاج معه للراحة. أما ديجانيني فيعاني من إصابة في الحوض ولم تتحدد حتى الآن مدة غيابه.