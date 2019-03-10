الباطن يسحب الـ13 من الاتحاد بعد 24 ساعة فقط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

بعد أقل من 24 ساعة من احتفاء الاتحاد بفوزه على الفيحاء 2-0 أمس الأول في الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجلوسه في المركز الـ13، سحب منه الباطن المركز وأعاده إلى المرتبة الـ14 برصيد نقاط مساو لرصيد الفيحاء الـ15، حيث يملك كل منهما 19 نقطة.

وحقق الباطن أمس فوزا مفاجئا وثمينا على مستضيفه الفتح 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن الجولة الـ23، قفز على إثره إلى المركز الـ13 بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة.

سجل هدفي الباطن، البرازيلي جوناثان بينتيس (19و 36).

Advertisements

واحتفل لاعبو الباطن في الملعب بالنقاط نظرا لأهميتها البالغة في المرحلة الحالية التي يصارع فيها الفريق من أجل مغادرة منطقة الخطر التي يشاركه فيها عدد كبير من الفرق، أبرزها أحد والفيحاء والاتحاد والحزم والقادسية. وجمد الباطن رصيد الفتح عند 32 نقطة في المركز السابع.

الحزم وأحد

وعلى ملعب الرس، نجح مهاجم أحد كارل مجاني في خطف التعادل 2-2 لفريقه من أمام مضيفه الحزم.

وارتفع رصيد الحزم إلى 24 نقطة في المركز الـ12 لكنه بقي ضمن دائرة المهددين بالهبوط، فيما رفع أحد رصيده إلى 14 نقطة واستمر في المركز الأخير كأحد أبرز المرشحين للمغادرة أولا لدوري الدرجة الأولى.

سجل للحزم سالوماو (29) وكينيدي أجبواناننيك (72)، ولأحد كارل مجاني (هدفين)، الأول من ضربة جزاء (58) والثاني في الدقيقة 84.