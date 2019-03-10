تتويج أبوراس بكأس القدرة والتحمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد، الفارس، فارس أبوراس بطلا لسباق القدرة والتحمل الذي أقيم أمس بميادين قرية البدائع الدولية في القصيم.

وحقق أبوراس أرقاما قياسية بعد أن قطع السباق (110 كلم) بسرعة 28.157 كلم /‏ ساعة وبزمن 3:54:24 وبفارق 13 ثانية عن الثاني، عبدالعزيز الزرقي الذي قطع المسافة بسرعة 28،131 كلم /‏ ساعة وبزمن 4:54:37 ثانية. وحل ثالثا محمد الجابري بسرعة 26.831 كلم /‏ ساعة وبزمن 4:05:59.