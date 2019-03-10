قبل مواجهة جورماهيا.. الزمالك للاعبيه: الفوز = فلوس...

جدة - عمرو شويل وعد مرتضى منصور رئيس الزمالك، اللاعبين بمضاعفة المكافآت فى حالة تحقيق الفوز على جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، فى الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن رئيس النادى أخطر اللاعبين قبل دخولهم أمس معسكرا مغلقا بالإسكندرية، أن عليهم التركيز فى الملعب والمكافآت ستكون مضاعفة فى حالة تحقيق الهدف من المباراة وهو حصد الثلاث لزيادة فرص الفريق الأبيض فى الصعود لدور ربع النهائى من منافسات البطولة ولكنه لم يحدد قيمة المكافأة انتظارا لأحداث مباراة اليوم.

و شهد معسكر الزمالك بالإسكندرية فى الساعات الماضية، تواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض والقائم بأعمال أمين الصندوق لدعم اللاعبين والجهاز الفنى قبل المواجهة المنتظرة.

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