- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قبل مواجهة جورماهيا.. الزمالك للاعبيه: الفوز = فلوس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وعد مرتضى منصور رئيس الزمالك، اللاعبين بمضاعفة المكافآت فى حالة تحقيق الفوز على جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، فى الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن رئيس النادى أخطر اللاعبين قبل دخولهم أمس معسكرا مغلقا بالإسكندرية، أن عليهم التركيز فى الملعب والمكافآت ستكون مضاعفة فى حالة تحقيق الهدف من المباراة وهو حصد الثلاث لزيادة فرص الفريق الأبيض فى الصعود لدور ربع النهائى من منافسات البطولة ولكنه لم يحدد قيمة المكافأة انتظارا لأحداث مباراة اليوم.
و شهد معسكر الزمالك بالإسكندرية فى الساعات الماضية، تواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض والقائم بأعمال أمين الصندوق لدعم اللاعبين والجهاز الفنى قبل المواجهة المنتظرة.
جاء تواجد "تيجانا" لدعم اللاعبين نظرا لأهمية المباراة فى تحديد فرص الفريق الأبيض فى البطولة الأفريقية وإمكانية مواصلة التقدم نحو حجز بطاقة لدور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية من عدمه بعد إحياء الآمال البيضاء بالفوز فى الجولة الماضية على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف نظيف سجله المغربى حميد أحداد.
يحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط ويأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة جورماهيا.. الزمالك للاعبيه: الفوز = فلوس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.