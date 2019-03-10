شكرا لقرائتكم استبعاد مهاجم بيراميدز من منتخب بيرو بسبب الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفنى لبيرو كريستيان بينافينتى لاعب بيراميدز من معسكر منتخب بلاده المقبل، رغم إعلان ناديه عبر حساباته الرسمية استدعاء لاعبه كريستيان بينافينتي إلى منتخب بيرو، حيث اختار الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني لبيرو، قائمة مكوّنة من 23 لاعبا، ليس من بينهم بينافينتي.
وبرر جاريكا خلال المؤتمر الصحفي لإعلان القائمة أن مشاركة بينافينتى فى الدوري المصري سبب استبعاد اللاعب من قائمة منتخب بلاده، لاسيما وأنه بعد أن حضر خصيصا لمشاهدته مؤخرا.
قال جاريكا: "نقيم كل شيء قبل أن نعلن قائمة المنتخب، من حيث بعد المسافة وفارق التوقيت وطول الرحلة وليس فقط مستوى اللاعب، مشددا على أن بينافينتي يعجبه كلاعب، ولكن في النهاية نميل للقرارات التى تعود بالنفع بشكل أكبر على المنتخب الوطني، كنت أتمنى بقاء اللاعب فى دورى آخر.
أكد أن انتقال بينافينتى للدوري المصري لم تكن خطوة إيجابية خاصة بعدما شاهدت اللاعب خلال تواجده في الدوري البلجيكي، وبعدها شاهدته في الدوري المصري، ورياضيًا لا أعتقد أنها خطوة للأمام، وإن كان هذا لا يُغلِق باب المنتخب في وجهه".
تطرق جاريكا: "من المتوقع أن يكون بينافينتى معنا قبل كوبا أمريكا وقد يكون استدعائه واردا".
جدير بالذكر أن جاريكا حضر إلى مصر منذ فترة لمتابعة بينافينتي وتابعه في مباراة فريقه ضد الجونة.
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