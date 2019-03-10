شكرا لقرائتكم رشاوى قطر لـ فيفا تصل 880 مليون دولار مقابل تنظيم كأس العالم 2022... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، عن فضيحة جديدة تكشف قيام قطر بإتباع طرق غير مشروعة من أجل الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

ذكرت الصحيفة أنها عثرت وثائق تثبت قيام قطر بدفع مبالغ مالية وصلت قيمتها لملايين الدولارات على سبيل الرشوة" للأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عهد الرئيس السابق جوزيف بلاتر من أجل الحصول على تنظيم مونديال 2022.

وأضافت الصحيفة ذائعة الصيت في بريطانيا، أن قطر قامت بدفع 880 مليون دولار أمريكي نظير الحصول على تنظيم بطولة كأس العالم، على دفعتين، وجاء الدفعة الاولى قبل 3 أسابيع على إعلان الدولة الفائزة بشرف تنظيم المونديال وبلغت قيمتها 400 مليون دولار أمريكي.

أما الدفعة الثانية فقامت قطر بدفعها بعد مرور 3 سنوات على الفوز بشرف تنظيم المونديال وبلغت قيمتها 480 مليون دولار أمريكي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح قطر شرف تنظيم بطولة كأس العالم في الثاني من ديسمبر لعام 2010، أي أن "فيفا" حصل على الدفعة الاولى من الرشوة في نوفمبر 2010.

Advertisements





وتحدثت الصحيفة أيضاً إدارة قناة الجزيرة المملوكة لدولة قطر، قامت بتوقيع عقدا تلفزيونيا لشراء حقوق بث مباريات المونديال، هو الأضخم من بين العروض التي قدمت للفيفا.

وأوضحت الصحيفة "ينص العقد على أنه في حالة منح قطر شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022، تقوم قناة الجزيرة بوضع مبلغ قدره 100 مليون دولار أميركي في إحدى الحسابات التابعة للفيفا، بالإضافة إلى رسوم حقوق البث وهي 400 مليون دولار أميركي".

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الخاص الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار أميركي، كان بإيعاز من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضمن ما وصفته الصحيفة "رسم نجاح" قيمته 100 مليون دولار أميركي.

وخلصت الصحيفة على أن قطر اشترت حق الاستضافة فعليًا عبر الرشاوى مما يمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة الرشاوى بالفيفا، في حين رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم التعليق على هذه التقارير.

جدير بالذكر أن فوز قطر بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022 أثار علامات الأستفهام بسبب صغر مساحة الدولة، وعدم امتلاك الإمارة البنية التحتية.