شكرا لقرائتكم وليد سليمان ممنوع من اللعب بالأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الجهاز الطبى للأهلى من مشاركة وليد سليمان لاعب الفريق فى المباريات قبل إكتمال شفاؤه خلال الفترة المقبلة حتى لا تتفاقم إصابته كما حدث فى المرة الأخيرة ، وعلم "اليوم السابع أن الجهاز الطبى نصح الجهاز الفنى بضرورة الصبر وعدم التسرّع فى الدفع بوليد سليمان إلا حينما يكتمل شفاؤه بنسبة 100 % خاصة وإن إصابة اللاعب فى الركبة تجددت فى الركبة بعدكما شاك دون أن يكون جاهزاً بنسبة مؤكداً.

وأتفق سليمان مع الرأى الطبى فى الفريق وأعلن إنه يحتاج للعلاج السليم حتى يعود سليماً ولا تتجدد إصابته بشكل يؤثر على مستقبله الكروى خاصة وأنه تعرض لأكثر من إصابة خلال السنوات الأخيرة ، وإتفق الجميع فى الفريق على ضرورة التآنى مع وليد سليمان خاصة وأنه أحد النجوم الكبار فى الفريق والقادرين على صُنع الفارق بفضل إخلاصهم وحماسهم الواضح.