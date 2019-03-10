شكرا لقرائتكم ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفيدرالية قبل مواجهة جورماهيا الكينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب الجماهير البيضاء اللقاء المنتظر بين فريقا الزمالك و جورماهيا الكينى و المحدد له التاسعة مساء اليوم الأحد فى إطار الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى الأبيض خلالها لحصد الثلاثة نقاط لتحسين حظوظه بشكل كبير فى التأهل لدور ربع النهائى .

وشهد مشوار الزمالك فى هذا الدور الحفاظ على حظوظه فى المجموعة الرابعة بعدما حقق أول انتصارا له فى دور المجموعات فى الجولة الماضية على بترو أتليتكو الأنجولى بهدف المغربى حميد أحداد بعد هزيمته أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل بهدف لمثله فى مباراتيه أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية وبترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الثالثة.

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يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 5 نقاط بالمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها فريق نصر حسين داى برصيد 7 نقاط بعد فوزه على جورماهيا الذى تراجع للمركز الثانى برصيد 6 نقاط، فيما يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.