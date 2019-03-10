أخبار محمد صلاح يوم 10-3-2019 عن مشاركته فى مباراة بيرنلى...

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جدة - عمرو شويل أخبار محمد صلاح اليوم 10-3-2019 تؤكد سعي الفرعون المصري لإستعادة ذاكرة التهديف مع فريقه ليفربول الذي يستضيف بيرنلي في الثانية ظهر اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"

اخبار محمد صلاح عن ترتيبه بقائمة الهدافين

ويشارك المحترف المصري صلاح اليوم مع فريقة ليفربول ضد بيرنلي في مباراة الدوري الانجليزي الممتاز ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة قبل إنطلاق منافسات الجولة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.

وصام صلاح عن التهديف في المباريات الثلاث الماضية لنادي ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وايفرتون للمرة الاولى منذ إنضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

وتسيطر حالة من القلق بين جماهير ليفربول بسبب تراجع الفعالية الهجومية لثلاثي الهجوم الذي يضم صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني حيث سقط الفريق في فخ التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ذهاباً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى إيفرتون.

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اخبار محمد صلاح عن سعيه لتحطيم الرقم القياسي الان شيرار



يسعى محمد صلاح لمعادلة الرقم القياسى المسجل باسم آلان شيرار وتحطيم الرقم القياسي المسجل بإسم فيرناندو توريس، وذلك بالتسجيل في شباك بيرنلي.

وحال نجاح محمد صلاح بالتسجيل فى شباك بيرنلي، سيصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق فى الدوري الإنجليزي، حيث يسجل اللاعب المصرى الظهور الـ 66 فى مسابقة "البريميرليج" بقميص ليفربول، بينما وصل صاحب الرقم الحالى فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.

ويعد آلان شيرار هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع ناد واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز فى 66 مباراة عندما كان يلعب فى صفوف بلاكبيرن روفرز.

اخبار محمد صلاح حول مشاركاته مع ليفربول في الموسم الحالي

تضمن اخبار محمد صلاح انه احتل المركز الأول فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى وشارك صلاح فى 38 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى، بواقع 29 مباراة فى الدورى الإنجليزى، و7 مباريات فى دورى أبطال أوروبا، ومباراة فى بطولة كأس الاتحاد، ومثلها فى كأس الرابطة.

وتفوق الفرعون المصري على روبيرتو فيرمينو الذى شارك فى 37 مباراة مع ليفربول، فيما جاء الحارس البرازيلى أليسون بالمركز الثالث بعدما خاض 36 مباراة.