شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير البيضاء اللقاء المنتظر بين الزمالك وجورماهيا الكينى فى التاسعة مساء اليوم الأحد، بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى خلالها الأبيض لحصد الثلاث نقاط لتحسين حظوظه بشكل كبير فى التأهل لدور ربع النهائى.

وشهد مشوار الزمالك فى هذا الدور الحفاظ على حظوظه فى المجموعة الرابعة بعدما حقق أول انتصار له فى دور المجموعات الجولة الماضية على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف المغربى حميد أحداد، بعد هزيمته أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل بهدف لمثله فى مباراتيه أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية وبترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الثالثة.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 5 نقاط بالمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها فريق نصر حسين داى برصيد 7 نقاط بعد فوزه على جورماهيا الذى تراجع للمركز الثانى برصيد 6 نقاط، فيما يأتى بترو أتلتيكو الأنجولى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.