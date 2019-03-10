"غزالى" القناة يحرز الهدف رقم 1000 فى دورى القسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمود الغزالى، لاعب نادى القناة، الهدف رقم 1000 فى دورى القسم الثانى هذا الموسم بعدما نجح فى إحراز 5 أهداف هذا الموسم 4 مع بورتو وهدف مع القناة. Advertisements ويتصدر اللاعب الغينى بدارة سيلا مهاجم فريق أسوان ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا ليتوج بأفضل محترف فى المظاليم، وفى المركز الثانى مصطفى سلطان لاعب فريق إف سى مصر برصيد 14 هدفا.

لاعب القناة محمد غزالي

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