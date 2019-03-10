شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة كنارى وارف للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات بطولة كناري وارف الدولية المفتوحة لمنافسات الاسكواش، والتى تستضيفها لندن، وتصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية وتبلغ قيمة جوائزها المادية 100 ألف دولار.

ويشارك فى البطولة أكثر من لاعب مصرى، وفى مقدمتهم محمد الشوربجى، لاعب سموحة والمصنف الثانى عالمياً، طارق مؤمن المصنف الثالث، مروان الشوربجى المصنف العاشر، فارس الدسوقى، ومازن هشام.

ويخوض مازن هشام مباراته اليوم أمام منافسه الإنجليزي جيمس ويلستروب بمنافسات الجولة الأولى من البطولة، بينما يخوض باقى اللاعبين المصريين مبارياتهم بدءاً من دور الـ16.