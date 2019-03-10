الزمالك يضاعف المكافآت لعبور جورماهيا فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد مرتضي منصور، رئيس الزمالك، لاعبى الفريق بمضاعفة المكافآت حال تحقيق الفوز على جورماهيا الكينى، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم الأحد، بالجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن رئيس النادى أخطر اللاعبين قبل دخولهم أمس معسكرا مغلقا بالإسكندرية بضرورة التركيز فى الملعب والمكافآت ستكون مضاعفة حال تحقيق الهدف من المباراة وهو حصد الثلاث لزيادة فرص الفريق الأبيض فى الصعود لدور ربع النهائى من منافسات البطولة، ولكنه لم يحدد قيمة المكافأة انتظارا لأحداث مباراة اليوم.
وشهد معسكر الزمالك بالإسكندرية فى الساعات الماضية تواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض والقائم بأعمال أمين الصندوق لدعم اللاعبين والجهاز الفنى قبل المواجهة المنتظرة.
وجاء تواجد "تيجانا" لدعم اللاعبين نظرا لأهمية المباراة في تحديد فرص الفريق الأبيض في البطولة الأفريقية وإمكانية مواصلة التقدم نحو حجز بطاقة لدور ربع النهائي بالبطولة الأفريقية من عدمه بعد إحياء الآمال البيضاء بالفوز فى الجولة الماضية على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف نظيف سجله المغربى حميد أحداد.
ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ويأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
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