شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضاعف المكافآت لعبور جورماهيا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد مرتضي منصور، رئيس الزمالك، لاعبى الفريق بمضاعفة المكافآت حال تحقيق الفوز على جورماهيا الكينى، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم الأحد، بالجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن رئيس النادى أخطر اللاعبين قبل دخولهم أمس معسكرا مغلقا بالإسكندرية بضرورة التركيز فى الملعب والمكافآت ستكون مضاعفة حال تحقيق الهدف من المباراة وهو حصد الثلاث لزيادة فرص الفريق الأبيض فى الصعود لدور ربع النهائى من منافسات البطولة، ولكنه لم يحدد قيمة المكافأة انتظارا لأحداث مباراة اليوم.

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