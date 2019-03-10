قصة صور .. جروس قائد أحلام الثنائية فى القلعة البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
تعول الجماهير الزملكاوية أمال كبيرة على السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض فى حصد لقبا الدورى و الكونفدرالية هذا الموسم .
استطاع جروس أن يدخل قلوب الجماهير البيضاء منذ قدومه على رأس القيادة الفنية للزمالك فى ظل النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق ليعتلى صدارة الدورى الممتاز .
كما أن جروس مؤخرا ترشح لقيادة جراسهوبرز السويسري ، إلا أن الخواجة أوضح لإدارة النادى إن كل تركيزه ينصب حاليا مع الفريق فى المواجهات المختلفة وملتزم بتعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.
و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الحماس و قوة الشخصية لدى جروس فى الصور التالية :
جروس
جروس بالبدلة
جروس فى أحد التدريبات
جروس فى أحد المؤتمرات الصحفية
جروس و مزيد من علامات التركيز
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