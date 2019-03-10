اخبار الرياضه

قصة صور .. جروس قائد أحلام الثنائية فى القلعة البيضاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. جروس قائد أحلام الثنائية فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

الخليج 365 بلس
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

 

تعول الجماهير الزملكاوية أمال كبيرة على السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض فى حصد لقبا الدورى و الكونفدرالية هذا الموسم .

استطاع جروس أن يدخل قلوب الجماهير البيضاء منذ قدومه على رأس القيادة الفنية للزمالك فى ظل النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق ليعتلى صدارة الدورى الممتاز .
 

كما أن جروس مؤخرا ترشح لقيادة جراسهوبرز السويسري ، إلا أن الخواجة أوضح لإدارة النادى إن كل تركيزه ينصب حاليا مع الفريق فى المواجهات المختلفة وملتزم بتعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.


و يرصد الخليج 365  لقطات  توضح ملامح الحماس و قوة الشخصية لدى جروس فى الصور التالية :

Advertisements
جروس
جروس

 

جروس بالبدلة
جروس بالبدلة

 

جروس فى أحد التدريبات
جروس فى أحد التدريبات

 

جروس فى أحد المؤتمرات الصحفية
جروس فى أحد المؤتمرات الصحفية

 

جروس و مزيد من علامات التركيز
جروس و مزيد من علامات التركيز

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور .. جروس قائد أحلام الثنائية فى القلعة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا