شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يؤجل عودة وليد سليمان للملاعب بسبب آلام الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الجهاز الطبي للأهلي من مشاركة وليد سليمان لاعب الفريق في المباريات قبل إكتمال شفاؤه خلال الفترة المقبلة حتى لا تتفاقم إصابته كما حدث في المرة الأخيرة ، وعلم "الخليج 365 أن الجهاز الطبي نصح المدير الفني بضرورة الصبر وعدم التسرّع في الدفع باللاعب إلا حينما يكتمل شفاؤه بنسبة 100 % خاصة وإن إصابة اللاعب في الركبة تجددت بعدما شارك دون أن يكون جاهزاً بنسبة مؤكدة.

وأتفق سليمان مع الرأي الطبي في الفريق وأعلن إنه يحتاج للعلاج السليم حتى يعود سليماً ولا تتجدد إصابته بشكل يؤثر على مستقبله الكروي خاصة وأنه تعرض لأكثر من إصابة خلال السنوات الأخيرة ، واتفق الجميع في الفريق على ضرورة التآني فى التعامل مع وليد سليمان خاصة وأنه أحد النجوم الكبار في الفريق والقادرين على صُنع الفارق بفضل إخلاصهم وحماسهم الواضح.