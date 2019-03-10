الزمالك يصطدم بـ"جورماهيا" لحسم فرصة التأهل لربع نهائى الكونفدرالية

كتب عمرو جاب الله يستضيف الزمالك نظيره جورماهيا الكينى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى حضور 10 آلاف مشجع، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى الأبيض خلالها لحصد الثلاثة نقاط لتحسين حظوظه بشكل كبير فى التأهل لدور ربع النهائى، حيث وضع الفريق الأبيض نفسه فى مأزق فى الثلاث جولات الأولى، لكنه أحيى آماله بالفوز الأخير على بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الماضية بهدف نظيف سجله حميد أحداد أدى إلى احتلال الفريق الأبيض للمركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط...

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