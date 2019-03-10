محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس بنسبة كبيرة على تشكيل الفريق لمباراة جورماهيا الكيني بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.
ويستضيف الزمالك بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية فريق جورماهيا ضمن الجولة الخامسة لمجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وأفاد مراسل "الخليج 365" بنادي الزمالك، بأن عمر السعيد من المقرر أن يتواجد في هجوم الفريق بدلا من المغربي خالد بوطيب الذي يغيب بسبب وفاة والده.
ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك عودة محمود علاء لقيادة خط الدفاع بعد غيابه مؤخرا بسبب الإصابة التي لحقت به، بجانب استعادة طارق حامد الذي غاب عن اللقاء الأخير أمام بترو أتلتيكو الأنجولي للإيقاف.
وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".
خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.
خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد.
ثلاثي قبل المهاجم: يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد مصطفى "زيزو" - حميد أحداد.
خط الهجوم: عمر السعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة جورماهيا.. 3 تعديلات منتظرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.