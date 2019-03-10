فينوس ويليامز تحقق انتفاضة مثيرة وتعبر للدور الثالث في "إنديان ويلز"

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجليس- (د ب أ):
نجحت لاعبة التنس الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز في تحويل تأخرها بمجموعة إلى فوز مثير على التشيكية بيترا كفيتوفا ، في ثاني أدوار بطولة إنديان ويلز.
وحسمت ويليامز الفوز على كفيتوفا، المصنفة الثالثة للبطولة، بنتيجة 4 /6 و7 /5 و6 /4 فجر الأحد.
وكانت ويليامز 38 عاما، صاحبة الألقاب السبعة في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في طريقها لتوديع البطولة بعد أن خسرت المجموعة الأولى بنتيجة 4 /6 ثم تأخرت في المجموعة الثانية صفر/، 3 لكنها انتفضت وفازت بسبعة أشواط من أصل تسعة تالية لتحسم المجموعة الثانية لصالحها.
ولم تتوقف مساعي ويليامز في المجموعة الثالثة أيضا لتنهيها لصالحها بنتيجة 6 /4.
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