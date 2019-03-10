أبو ريدة يحسم الجدل حول إلغاء الدوري أو الكأس هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا نية لإلغاء بطولة الدوري أو الكأس هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تسير بشكل جيد.

وقال أبو ريدة في تصريحات تليفزيونية للقناة "الأولى": "الاستعداد لاستضافة أمم إفريقيا يسير بشكل جيد، ونتمنى أن يخرج الحدث بشكل يليق بمصر".

وأضاف: "عاد ستاد السلام إلى الحسابات مرة أخرى لاستضافة مباريات أمم أفريقيا بعد استبعاد ستاد بورسعيد بسبب المشاكل الإنشائية هناك".

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وأكمل: "قرار تأجيل أمم أفريقيا لمدة أسبوع رغم أنه قرار الاتحاد الإفريقي إلا أنه جاء في صالحنا حتى نستطيع التجهيز للبطولة عقب نهاية شهر رمضان، وبالتالي سيكون لدينا الوقت الكافي لتلافي جميع المشاكل".

وتحدث رئيس الجبلاية في ختام تصريحاته عن احتمالية إلغاء بطولة الدوري المصري للموسم الحالي (2018-19) بسبب احتضان "كان 2019" قائلا: "لا نية لإلغاء الدوري أو الكأس".

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، يليه الأهلي في الوصافة بـ51 نقطة من 22 لقاء، ثم بيراميدز في المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 24 مباراة.