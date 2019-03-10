بيكيه: الجميع في برشلونة يثق في كوتينيو

أعلن مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، عن دعمه لزميله في الفريق الكاتالوني، البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي واجه بعض صافرات الاستهجان من جماهير كامب نو، مؤكداً أن البرسا يحتاج لـ”النسخة الأفضل” من اللاعب البرازيلي في هذا المنعطف الحاسم في الموسم، ومشيراً إلى أنه مقتنع تماماً بأنه “سيقدم أفضل ما لديه”.

وأكد بيكيه في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب كامب نو أمام رايو فايكانو وحسمه البرسا 3-1، وسجل فيه هدف التعادل لفريقه، أن كوتينيو يقدم “موسماً جيداً”، ولكنه أقر بأن التطلعات كانت أكبر بعد المبلغ الكبير الذي دفع فيه من أجل الانتقال من ليفربول الإنجليزي منتصف الموسم الماضي.

وقال: “يجب احترام آراء الجماهير، ولكننا كزملاء في نفس الفريق، ندعمه جميعاً، لأننا نحتاج لأفضل نسخة لديه في هذا المنعطف الحاسم من الموسم، ومتأكد من أنه سيظهر كذلك”.

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وحول مستقبل الفريق الكاتالوني في بطولة الليغا التي يتصدرها البرسا بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد، قال بيكيه إنه لا يستبعد أي منافس (في إشارة لريال مدريد) حتى تكون الأمور محسومة “حسابياً”.

وأشار: “التاريخ يقول إنه يجب مواصلة الفوز وحصد النقاط، لأنه إذا لم تفعل، سيكون هناك تسرع وتوتر، نبتعد بفارق جيد عن أتلتيكو وريال مدريد، والآن سننتظر ماذا ستسفر عنه الجولات المقبلة”.

وعلى المستوى الشخصي، أبدى المدافع الدولي السابق سعادته بالعودة للتسجيل، وبهدف مهم (التعادل) قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول.