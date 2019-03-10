ديوكوفيتش يبلغ ثالث أدوار إنديان ويلز

تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين على الأمريكي بيورن فراتانجيلو ليبلغ ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز، أولى بطولات الأستاذة ذات الألف نقطة بالموسم، حيث سيلتقي بالألماني فيليب كولشرايبر.

واستطاع ديوكوفيتش، المرشح الأول للقب، أن يتغلب على فراتانجيلو المصنف الـ128 عالمياً بنتيجة 7-6 (7-5) و6-2 في ساعة و29 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الثالث بالألماني كولشرايبير الذي أطاح في الدور الثاني بالأسترالي نيك كيريوس بنتيجة 6-4 و6-4 في ساعة و14 دقيقة.

ويعد ديوكوفيتش الأكثر تتويجاً بإنديان ويلز بواقع 5 ألقاب بالتساوي مع السويسري روجيه فيدرر، علماً بأن اللاعب الصربي حصد البطولة الأمريكية أعوام 2008 و2011 و2014 و2015 و2016.