ليغا الخليج 365.. مدرب القلب الأسود

أصبح المدرب الأرجنتيني “سانتياغو سولاري” على شفا الإقالة من تدريب ريال مدريد عقب السقوط في مواجهتي برشلونة في مباراتي الكلاسيكو ثم توديع دوري الأبطال الاوروبي بالخسارة برباعية أمام أياكس أمستردام الهولندي.

المفاجأة أن سولاري رغم أنه يستعد لخوض مواجهته الأخيرة كمدرب لريال مدريد مساء اليوم الأحد أمام بلد الوليد لكنه مازال لا ينوي الاعتماد على خوان الأراكون سواريز “إيسكو” لأسباب ليست فنية.

إيسكو أتيحت له فرصة على طبق من ذهب للمشاركة أمام بلد الوليد بسبب إصابات لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وغاريث بيل وماريانو دياز مع ذلك قرر المدرب الأرجنتيني أن لا يعول على اللاعب بصفة أساسية في قادم المواعيد.

المدرب سولاري دفع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لصرف 18 مليون يورو لضم براهيم دياز في يناير الماضي قادما من صفوف مانشستر سيتي بدلا من الانتظار لنهاية الموسم لوصول اللاعب بصفة مجانية لكنه لم يشرك اللاعب سوى في 35 دقيقة فقط كما لم يعتمد على ايسكو مهما كانت الظروف لأسباب ليست فنية بل شخصية ليتحول إلى المدرب صاحب القلب الاسود الذي رفض أن يسامح لاعبيه فكان المقابل أن الجماهير لن تسامحه وكذلك الرئيس فلورنتينو بيريز.