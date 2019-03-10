محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي

استقر الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول على تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف بيرنلي ظهر، اليوم الأحد، على ملعب إنفيلد في إطار مباريات الأسبوع 30 للدوري الإنجليزيالممتاز .
ومن المتوقع أن يدفع كلوب بتشكيلته الأساسية دون إجراء الكثير من التعديلات في ظل الصراع القوي على صدارة ترتيب
ومن المنتظر أن يخوض الريدز المباراة أمام بيرنلي بتشكيل يضم كلا من:
أليسون: في حراسة المرمى
الدفاع: أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، آرنولد
الوسط: نابي كيتا، فابينيو، جورجينيو فينالدوم
الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح
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