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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي

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استقر الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق على تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف بيرنلي ظهر، اليوم الأحد، على ملعب إنفيلد في إطار مباريات الأسبوع 30 للدوري الإنجليزي

الممتاز .

ومن المتوقع أن يدفع كلوب بتشكيلته الأساسية دون إجراء الكثير من التعديلات في ظل الصراع القوي على صدارة ترتيب

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البريمييرليج مع مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن يخوض الريدز المباراة أمام بيرنلي بتشكيل يضم كلا من:

أليسون: في حراسة المرمى

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الدفاع: أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، آرنولد

الوسط: نابي كيتا، فابينيو، جورجينيو فينالدوم

الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح

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