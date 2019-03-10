عمر السعيد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام جورماهيا الكيني بالكونفيدرالية

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الأساسي، الذي يستضيف جورماهيا الكيني في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب، في مباراة الجولة الخامسة

وقبل الأخير بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

تشهد تشكيلة الزمالك في لقاء اليوم تغييرات عدة، بعد أن استعاد الفريق خدمات الثلاثي محمود علاء وطارق حامد ومحمود كهربا، الذين

غابوا عن اللقاء الأخير أمام بتروأتليتكو بداعي الإيقافات والإصابة.

من المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلًا من:

حارس المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

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الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، حميد أحداد "محمود كهربا"

الهجوم: يوسف أوباما وعمر السعيد