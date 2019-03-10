موعد مباراة ليفربول وبيرنلي بمشاركة محمد صلاح.. والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول، ظهر اليوم الأحد، نظيره بيرنلي على ملعب إنفيلد في المواجهة المهمة ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي:

تقام مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي في تمام الثانية ظهرًا، بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثالثة عصر اليوم، بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي:

تنقل مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي خالد الحدي.

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يدخل ليفربول مباراة اليوم أمام بيرنلي وعينه على تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، في تقليص الفارق من جديد إلى نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي، الذي وسع الفارق بالأمس إلى أربع نقاط بعد فوزه على واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة نفسها.

كما يسعى ليفربول لتحقيق فوز يمنحه الثقة قبل مواجهته المصيرية أمام بايرن ميونيخ الألماني، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في إياب ثمن

نهائي دوري أبطال أوروبا ، حيث انتهى اللقاء الأول على ملعب الريدز بالتعادل السلبي.

تحمل المباراة أهمية خاصة لمحمد صلاح، نجم الفريق وهدافه، ولاعب المنتخب الوطني، في ظل الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها بسبب غيابه عن التهديف في اللقاءات الأخيرة، ويأمل صلاح في استعادة ذاكرته التهدفية والعودة من جديد لصدارة جدول ترتيب هدافي البريمييرليج، حيث يبتعد بفارق هدف وحيد عن المتصدر سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر يدرك فريق بيرنلي صعوبة مهمته، حيث يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في صراع الهروب من الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

يحتل ليفربول وصافة الدوري برصيد 70 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.