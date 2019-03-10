باولو سوزا مدربًا لنادي بوردو بعقد طويل الأمد

وقع المدرب البرتغالي الشهير “باولو سوزا” على عقد رسمي مع نادي بوردو الفرنسي، سيمتد حتى عام 2023، ليخلف المدرب البرازيلي ريكاردو.

وتصدرت صورة سوزا، صاحب الـ 48 عامًا، الصفحة الرسمية لبوردو على فيسبوك، والحساب الرسمي للنادي على تويتر منذ ليلة أمس السبت بعد تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

وأكد المالك الأمريكي لنادي بوردو (جوزيف داجروسا) ثقته التامة في قدرة باولو سوزا على إعادة الفريق الأزرق إلى مصاف الأندية الكبرى بالدوري الفرنسي خلال المواسم القادمة.

وقال في تصريحات نقلتها قناة بي إن سبورتس “نحن واثقون من أن باولو سوزا سيحقق لكل مشجعينا المتعة التي يتوقعونها حين يأتون إلى الملعب لمشاهدة الفريق، واثقون من تحقيقه للأهداف والطموحات التي وضعناها”.

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الفائز بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس وبوروسيا دورتموند بفترة التسعينيات كلاعب، كان دون وظيفة منذ رحيله عن تدريب نادي تيانجين الصيني في أكتوبر الماضي.

وتولى سوزا خلال مشواره سلسلة من المهام التدريبية، أبرزها منتخب البرتغال للناشئين تحت 16 عاماً، وثلاثة أندية إنجليزية “كوينز بارك رينجرز وسوانسي سيتي وليستر سيتي”، بالإضافة إلى بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي.

ويحتل بوردو حالياً المركز الثالث عشر في الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن كان الثامن عشر وديجون التاسع عشر.