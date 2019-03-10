غرامات محلية وقارية تنتظر مانشستر سيتي بسبب اللعب المالي النظيف

تحضر رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عقوبة محلية ضد إدارة نادي مانشستر سيتي خلال الأسابيع القادمة، في حال ثبتت التُهم الموجهة إلى النادي بشأن خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

ويأتي فتح رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لتحقيق موسع مع مانشستر سيتي في نفس توقيت اعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا تحقيقه مع النادي لنفس السبب.

وقال موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كشفت في بيان رسمي عن فتحت تحقيقًا موسعًا مع مسؤولي مانشستر سيتي – متصدر البريميرليج حاليًا- بدعوى خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

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وأشارت الرابطة إلى أن رابطة البريمرليج تتواصل مع مانشستر سيتي منذ نهاية الأسبوع الماضي، وطلبت من المدير التنفيذي “خلدون المبارك” معلومات حول المزاعم الخاصة حول اللعب المالي النظيف، وقالت “نحن في حوار مستمر مع النادي لبحث الموقف”.

وكان يويفا قد أعلن يوم الخميس الماضي بدء التحقيقات مع إدارة السيتي بسبب انتهاكه لقواعد اللعب النظيف الخاصة بيويفا وانفاقه على رواتب اللاعبين بشكل لا يتناسب مع أرباح النادي السنوية.

ورحبت إدارة مانشستر سيتي، المملوك لرجل الأعمال الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتلك التحقيقات سواء مع يويفا أو رابطة الدوري الإنجليزي واستعدادها لتوفير كافة المعلومات، إلا أن النادي أصر في بيانه الرسمي على عدم صحة الادعاءات.

وتعرض نادي تشيلسي قبل عدة أسابيع للإيقاف الدولي عن إجراء صفقات جديدة لمدة فترتين بسوق الانتقالات، (الميركاتو الصيفي 2019 والميركاتو الشتوي 2020) بسبب خرقه المادة رقم 19 في قانون التعاقدات الدولية بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والخاصة بالتعاقد مع اللاعبين تحت سن الـ 18 عامًا. (اقرأ المزيد)