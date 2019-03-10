بوتشيتينو يُباغت مورينيو وزيدان: أحترم سولاري، ومستعد لمشروع جديد!

أعرب المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، عن أمنيته في العودة مرة أخرى لتدريب أحد أندية الدوري الإسباني، مُعبرًا عن احترامه لمواطنه “سانتياجو سولاري” الذي بات على وشك الرحيل من تدريب ريال مدريد بعد خروجه المدوي على يد أياكس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الفارط.

وانتشرت شائعات منذ إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا حول إمكانية تولي جوزيه مورينيو أو زين الدين زيدان لمسؤولية تدريب ريال مدريد حتى نهاية هذا الموسم، وسط تجاهل من الصحف الإسباني لاسم ماوريسيو بوتشيتينو، ليس لأنه غير مؤهل لهذه الوظيفة، بل لأنه أظهر في العديد من المناسبات إلتزامه التام بمشروع توتنهام المستقبلي.

وفي الوقت الذي استبعدت الصحف الإسبانية مثل ماركا والآس وإل موندو ديبورتيفو وسبورت، اسمه من المدربين المرشحين لتدريب الريال، خرج ماوريسيو بوتشيتينو بتصريح أثار الكثير من الجدل، قد يُغير خطة فلورنتينو بيريز بأكملها، خاصةً وأن عودة مورينيو أو زيدان ستتضمن شروط وضمانات وطلبات لا آخر لها في الميركاتو الصيفي.

أما ماوريسيو بوتشيتينو فهو خيار مميز في هذه اللحظة لريال مدريد ومناسب للسياسة التقشفية التي يتبعها فلورنتينو بيريز، ويكفي أنه لم يعترض أو يتأفف من طريقة تعامل رئيس توتنهام “دانيال لييفي” مع الميركاتو الصيفي 2018، حيث مَر عليها دون إبرام ولو صفقة واحدة.

مشاريع جديدة

قال بوتيتشينو في تصريحات لشبكة “تي في 3” التليفزيونية بأنه دائمًا ما بحث عن خوض تحديات ومشاريع جديدة، واستغل الفرصة لتوجيه تحية خاصة إلى سولاري الذي تمر مسيرته المهنية بمنعرج خطير قد تتسبب في توقفه عن التدريب في المستقبل.

Advertisements

وأوضح ماوريسيو بوتشيتينو في حديثه المتلفز، قائلاً “دائمًا ما يكون المرء مستعد لخوض مشروعات جديدة، وأتمنى أن أكون هناك يوما ما (يقصد العودة إلى الدوري الإسباني) وأن أقدم كرة قدم جميلة”.

وأضاف مدرب نادي إسبانيول وساوثامبتون الأسبق “لقد كنت أنا وسولاري زميلين وأكن له كل احترام وتقدير، أنه لأمر محزن أن تُقصى فرق مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان، هناك أزمة”.

وفي نهاية تصريحاته، أكد المدرب الأرجنتيني أن نجم توتنهام، هاري كين، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم، واستطرد قائلا: “إنه مثل ابني، لقد ترعرع هنا معنا، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم”.

ومن المعروف أن ريال مدريد بحاجة لمهاجم جديد في الميركاتو الصيفي المقبل بعد فشل ماريانو دياز في إثبات نفسه، ومع قرب رحيل جاريث بيل وعودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يجد الريال أفضل من هاري كين لإهداءه لماوريسيو بوتشيتينو في مستهل مشواره مع الفريق خلال موسم 2020/2019.

وسبق لماوريسيو بوتشيتينو التأكيد على أنه لن يخون إسبانيول بأي حال من الأحوال عن طريق تدريب برشلونة.