رسميًا | مدرب تونسي ينتقل للعمل في لبنان

انتقل المدرب التونسي “طارق جرايا” إلى أحد أندية الدوري اللبناني، مطلع هذا الأسبوع، بعقد قصير الأمد ينتهي في يونيه 2019، قابل للتجديد في حال تمكن من تحقيق نتائج إيجابية.

وظهر طارق جرايا /38 عامًا/ في تدريبات نادي الصفاء بيروت، يوم أمس السبت، للتعرف على جميع اللاعبين، في حضور رئيس النادي “غازي الشعار”.

وقال غازي الشعار أن الوضع الراهن لفريق الصفاء في جدول ترتيب الدوري اللبناني الممتاز، وضع غير طبيعي، والإدارة تسعى بكل ما لديها من قوة للخروج من الأزمة.

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وأضاف “قمنا بالتعاقد مع طارق جرايا الذي يتمتع بخبرة جيدة، وأطالب جميع أعضاء الفريق بالتعاون معه وعدم اختزال أي جهد، من أجل إعادة الفريق إلى المكان الذي يليق به”.

ويحتل نادي الصفاء المركز التاسع بعد مرور 18 جولة، وجمع الفريق 15 نقطة فقط من ثلاث انتصارات وست تعادلات، بينما خسر في ثماني مباريات.

وكانت إحدى الهزائم التي تلقاها الصفاء هذا الموسم (6/صفر) أمام نادي العهد بانطلاقة الموسم، فضلاً عن خسارة الصفاء في معقله أربع مباريات أمام أندية الأنصار والنجمة والعهد والإخاء الأهلي عاليه منذ بداية العام الجديد.