تقرير | ما حقيقة شراء جاريث بيل لمنزل في مدينة مانشستر؟

تناقلت عدد من الصحف البريطانية، اليوم السبت، خبر شراء الجناح الدولي الويلزي “جاريث بيل” لمنزل جديد في مدينة مانشستر، تمهيدًا لرحيله عن ريال مدريد وانضمامه لصفوف مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المقبل بمبلغ لن يقل عن 103 مليون جنيه إسترليني.

وعنونت صحيفة أخبار مانشستر المسائية قائلة “جاريث بيل يشتري بيتًا في مانشستر”.

وأضافت “الويلزي يبحث عن طريقة للعودة إلى الدوري الإنجليزي، ووافق على البنود الشخصية المقترحة من إدارة مانشستر يونايتد”.

لكنها وصفت التقارير الجديدة عن بيل بـ “المزيد من الشائعات”، في إشارة واضحة منها إلى عدم تأكدها من صحة خبر شراء منزل في المدينة الواقعة شمال شرق إنجلترا.

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وزعم موقع “دون بالون” الإسباني أن جاريث بيل اشترى المنزل، ويحاول منذ بداية شهر مارس مع إدارة ريال مدريد تقليص المبلغ المالي المطلوب مقابل بيعه، إلى 68 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 80 مليون يورو، بدلاً من 103 مليون إسترليني.

ويثق جاريث بيل في أن كثرة الإصابات التي تعرض لها في السنوات الماضية، وجلوسه علي دكة البدلاء في عدد ليس بالقليل من المباريات بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، أمور ستجعل إدارة مانشستر يونايتد تصرف نظرها عن ضمه إذا ما شعرت بمغالاة من الجانب الإسباني.

لكن مصادر صحفية إسبانية، تؤكد أن ريال مدريد لن يتخلى عن بيع اللاعب بأقل من 120 مليون يورو (103 مليون جنيه إسترليني)، ولهذا هدد جاريث بيل بعدم تمديد عقده والانتظار حتى ينتهي للانتقال بالمجان.

ومر صاحب الـ 29 عامًا بموسم عصيب مع ريال مدريد، في الوقت الذي كان ينتظر منه الكثير بعد رحيل كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي 2018 إلى يوفنتوس، فقد كان يتحجج دائمًا بأن كل الأضواء تُسلط على رونالدو رغم المجهود الذي يقدمه، لكن رحيل رونالدو زاد الأمور سوءًا بالنسبة له.

وارتبط الويلزي بمانشستر يونايتد في عام 2013، حيث كان طلبًا ملحًا بالنسبة للمدرب الاسكتلندي “ديفيد مويس”، غير أن إدارة مانشستر يونايتد أخفقت في المفاوضات آنذاك بسبب تمسك اللاعب بالبقاء في سانتياجو برنابيو وعدم قبوله فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج لارتداء قميص غير قميص ناديه السابق “توتنهام هوتسبير”.