رياضة | محمد صلاح يتحدث عن "ضرب" سيرجيو راموس والعنصرية وهدفه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتحدث عن "ضرب" سيرجيو راموس والعنصرية وهدفه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على واقعة إصابته الشهيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في الموسم الماضي بعدما تعمد سيرجيو راموس مدافع الريال جذبه للأسفل.

وقال محمد صلاح لقناة بي إن سبورتس: "كانت لحظة صعبة لا أريد تذكرها ولكن أنا متحمس لحصد ألقاب من ليفربول".

وأضاف محمد صلاح: ""لا أفكر في العنصرية لأنني فوجئت بما فعله مشجع وست هام يونايد ضدي لكن هذا الشخص لا يمثل البلد وفي كل المباريات أواجه أشخاص جيدين".

وتابع محمد صلاح: "أتطلع للفوز بأمم إفريقيا مع منتخب مصر لأننا صعدنا للنهائي منذ سنتين وخسرنا ولم أحصل على البطولة".

برشلونة في ورطة قبل مباراة ليون

أصبح نادي برشلونة في ورطة قبل مباراة ليون الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن أن الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي عاني من آلام قوية بأوتار الركبة عقب انتهاء مباراة فريقه اليوم أمام رايو فاليكانو والتي انتهت بانتصار برشلونة بنتيجة 3-1.

وأوضحت أن الجهاز الطبي لفريق برشلونة قرر أن يجري بعض الفحوصات الطبية على اللاعب الفرنسي الشاب لتحديد موقفه النهائي من مباراة ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

زيدان يفتح الباب أمام ريال مدريد

كشف رامون كالديرون رئيس ريال مدريد الإسباني سابقًا عن إمكانية عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق الملكي مجددا بنهاية الموسم الحالي.

وقال كالديرون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعلن أن الرئيس فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان عقب الخروج من دوري الأبطال أمام أياكس، وقال الفرنسي ليس الآن لكنه فتح الباب لإمكانية العودة مجددا لتدريب النادي في يونيو".

وتولى كالديرون رئاسة ريال مدريد في الفترة بين 2006 و2009 ورفض فكرة عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق.

مجزرة راحلين في ريال مدريد

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للإطاحة بعدد نجومه بعد الخسارة برباعية أمام أياكس أمستردام الهولندي ووداع دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن ريال مدريد سيطيح بعدد من نجومه إما بصورة دائمة أو على سبيل الإعارة، ليفسحوا الطريق أمام التعاقد مع دماء جديدة تمثل إضافة قوية للفريق.

ويجد إيسكو نفسه في موقف صعب جدا مع المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري هذا الموسم، وربما يكون آخر آماله هو تغيير المدرب الحالي.

أما الويلزي، جاريث بيل، فيواجه انتقادات شديدة من قبل جماهير الريال بسبب أدائه المتواضع جدا، والذي أفقده مركزه لصالح لوكاس فاسكيز.

وإضافة إلى إيسكو وبيل، نجد أن الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، الذي سبق أن قال إنه يشعر وكأنه قد تربى داخل أروقة ريال مدريد، وأنه يرغب في إنهاء مسيرته الكروية في سانتياجو برنابيو، إلا أنه أصبح أسيرا لدكة البدلاء في الوقت الحالي لزميله سيرخيو ريجيلون في التشكيلة الأساسية، مما دفع الأول إلى إعادة حساباته في مستقبله داخل الفريق.

في خط الدفاع أيضا، باتت فرص الإسباني، خيسوس فاييخو ضعيفة، ومن المرجح أن تستغنى إدارة الريال عنه بعد الاستعانة بالبرازيلي إيدر ميليتاو مدافع فريق بورتو البرتغالي.

أما ماريانو دياز فقد تسبب في حالة من الإحباط لجماهير ريال مدريد منذ انضمامه قادمًا من فالنسيا الإسباني الصيف الماضي، إذ لم يظهر أداؤه بالشكل المتوقع، ونادرا ما يستعين به سولاري في المباريات.

ويأتي الدور على الإسباني براهيم دياز (19 عاما)، الذي شارك لدقائق معدودة فقط بقميص ريال مدريد منذ انضمامه قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الماضي.

كيف توقع زين الدين زيدان الموسم الكارثي لريال مدريد

توقع زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني بالموسم الكارثي الذي يعيشه الفريق الملكي بودع دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي وكأس ملك إسبانيا أمام برشلونة والابتعاد عن المنافسة على الدوري.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد قام ببناء جيله الذهبي الذي سيطر على لقب التشامبيونزليج خلال 6 أشهر، ولكن يوم 5 مارس 2019، شهد أسوأ سقوط في تاريخ الميرنجي، بعد أن تعرض لخسارة مذلة أمام أياكس على ملعب البرنابيو.

وأكدت الصحيفة أن زيدان شعر بما يمكن أن يحدث للملكي هذا الموسم، وحذر فلورنتينو بيريز رئيس النادي من الأمر، وأخبره أنه لن يصبح قادرًا على قيادة الفريق ما لم يعاد تأسيسه من جديد خاصة أن هناك مؤشرات على الانهيار ظهرت في موسم 2017-2018.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد لم يكن مستعدًا لخطوة رحيل كريستيانو رونالدو الذي خفض قيمة الشرط الجزائي الخاص به إلى 100 مليون يورو مطلع عام 2018.

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كما أن ريال مدريد فشل في تعويض زيدان من خلال اختيار جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري لخلافته في الموسم الحالي.

ويدرك مشجعو ريال مدريد، واقع فريقهم في الموسم الحالي، لكنهم ينتظرون فترة أفضل مقبلة يستطيع خلالها الميرنجي استعادة توهجه من جديد.

وأوضحت الصحيفة أن فاران وكاسيميرو وناتشو وتوني كروس قدموا نسخة باهتة، مقارنة بالأسماء التي مثلت الميرنجي خلال السنوات الخمس الماضية.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أنه حان الوقت لإجراء مراجعة واتخاذ قرارات كبيرة ومؤلمة داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

دي يونج يعري برشلونة أمام ريال مدريد

أبدى فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي سعادته بفوز فريقه على ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ورد دي يونج لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية على سؤال حول ما إذا تلقى تهنئة لاعبي برشلونة الإسباني عقب المباراة: "لم أنظر لهاتفي بعد".

وكشف دي يونج عن أن لاعبي برشلونة طالبوه بالفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وهو ما تحقق بالفوز برباعية في إياب دور الـ16 للبطولة.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.