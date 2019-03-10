رياضة | الزمالك في مهمة مصيرية أمام جورماهيا الكيني بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك في مهمة مصيرية أمام جورماهيا الكيني بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره جورماهيا الكيني في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

يبحث الزمالك في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط ومواصلة نغمة انتصاراته بعد تخطي بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الماضية، من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل لدور الـ16 من البطولة.

السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عقد جلسات مع لاعبي الأبيض وطالبهم بتحقيق الفوز ومواصلة نغمة الانتصار من أجل الحفاظ على فرصهم في مواصلة المشوار في البطولة وعدم الدخول في حسبة برما ولا سيما وأن اللقاء الأخير في الجولة يقام في الجزائر أمام نصر حسين داي.

جروس استدعى للقاء اليوم قائمة تضم كل من:-

حراسة المرمي : عماد السيد – محمود عبد الرحيم جنش .

في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعه

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - ابراهيم حسن – يوسف اوباما – محمود عبد المنعم كهربا -ايمن حفني - احمد مدبولي - احمد زيزو

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في خط الهجوم : عمر السعيد - حميد احداد

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود حمدي الونش - محمد عبدالغني – حمدي النقاز

خط الوسط: يوسف أوباما – طارق حامد – فرجاني ساسي – حميد أحداد – محمود عبدالمنعم كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق جورماهيا الكيني إلى الخروج من استاد برج العرب بنتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة من أجل حسم تأهله للدور القادم من البطولة وتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما حسم لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الأولى من البطولة.

يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما يقع جورماهيا الكيني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.