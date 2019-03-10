اونلاين | Live مشاهدة مباراة ( ليفربول وبيرنلي ) بث مباشر اون لاين يلا شوت

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Live مشاهدة مباراة ( ليفربول وبيرنلي ) بث مباشر اون لاين يلا شوت

تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، على ملعب ملعب أنفيلد اليوم الأحد 10 مارس 2019.

Live مشاهدة مباراة ( ليفربول وبيرنلي ) بث مباشر اون لاين يلا شوت

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يستضيف فريق ليفربول نظيره بيرنلي في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد في مباراة قوية لحساب الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأحد 10-3-2019.

Live مشاهدة مباراة ( ليفربول وبيرنلي ) بث مباشر اون لاين يلا شوت

وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 2.

Live مشاهدة مباراة ( ليفربول وبيرنلي ) بث مباشر اون لاين يلا شوت