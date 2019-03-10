اونلاين | zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وغورماهيا اليوم الأحد 10 مارس كورة كافيه يلا شوت

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zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وغورماهيا اليوم الأحد 10 مارس كورة كافيه يلا شوت

بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، بث مباشر اون لاين اليوم 10-03-2019 فى الكونفدرالية الافريقية.

zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وغورماهيا اليوم الأحد 10 مارس كورة كافيه يلا شوت

يلتقى فريق الزمالك نظيره جورماهيا الكينى، على ملعب برج العرب يوم الأحد المقبل، فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، فى أطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية

zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وغورماهيا اليوم الأحد 10 مارس كورة كافيه يلا شوت

يدخل الزمالك اللقاء وهو فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما يحتل فريق جورماهيا الكينى المركز الثانى، برصيد 6 نقاط، ويتربع قمة المجموعة نصر حسين داي الجزائرى برصيد 7 نقاط، ويتزيل المجموعة الفريق الأنجولى بتروأتليتكو برصيد 4 نقاط.

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يبحث الزمالك في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط ومواصلة نغمة انتصاراته بعد تخطي بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الماضية، من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل لدور الـ16 من البطولة، السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عقد جلسات مع لاعبي الأبيض وطالبهم بتحقيق الفوز ومواصلة نغمة الانتصار من أجل الحفاظ على فرصهم في مواصلة المشوار في البطولة وعدم الدخول في حسبة برما ولا سيما وأن اللقاء الأخير في الجولة يقام في الجزائر أمام نصر حسين داي.

zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وغورماهيا اليوم الأحد 10 مارس كورة كافيه يلا شوت

تشكيل الزمالك المتوقع ضد غورماهيا

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود حمدي الونش - محمد عبدالغني – حمدي النقاز

خط الوسط: يوسف أوباما – طارق حامد – فرجاني ساسي – حميد أحداد – محمود عبدالمنعم كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد

zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وغورماهيا اليوم الأحد 10 مارس كورة كافيه يلا شوت

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق جورماهيا الكيني إلى الخروج من استاد برج العرب بنتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة من أجل حسم تأهله للدور القادم من البطولة وتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما حسم لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الأولى من البطولة.

zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وغورماهيا اليوم الأحد 10 مارس كورة كافيه يلا شوت

يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما يقع جورماهيا الكيني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.