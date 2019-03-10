وثائق: 880 مليون «من تحت الطاولة» حسموا تنظيم مونديال 2022 في قطر

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

كشفت صحيفة “صنداي تايمز” الإنجليزية، عن وثائق تثبت أن قطر عرضت على الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، حوالي 880 مليون دولار، لاستضافة كأس العالم 2022.

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وتوضح الوثائق أن قطر لم تكن مؤهلة لاستضافة البطولة لنقص إمكانياتها، والفيفا يفرض عليها، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تقاسم البطولة.

وحسب الصحيفة فإن العقد الذي قدمته “الجزيرة” بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حقوق بث كأس العالم 2018 و2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعتبر قياسيا، بسبب تجاهل اتفاقيات حقوق البث التلفزيوني الأخرى قبل اختيار الدول المستضيفة.