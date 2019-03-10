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الجزيرى يطالب فيفا بفسخ تعاقده مع الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر التونسى لسعد الجزيرى مهاجم النادى الإسماعيلى التقدم بشكوى رسمية للإتحاد الدولى الفيفا ضد مسئولى الدراويش مطالباً بفسخ العقد المبرم بينه وبين النادي مع الحصول علي مستحقاته المالية المتأخرة عن كامل الموسم الجاري بعد نقله لقائمة الإنتظار .

و رفض اللاعب فكرة خصم أية مستحقات نسبة مشاركة منه بعد خروجه تماما من حسابات الجهاز الفني للدراويش وفشلت كل محاولات الإدارة في إقناع اللاعب بفكرة الرحيل مجانا مع تنازله عن مستحقاته المالية في وقت سابق بسبب إصرار الجزيري علي تقاضي حقوقه كاملة.

 وودع الدراويش منافسات دورى أبطال أفريقيا بصفة رسمية قبل نهاية مرحلة المجموعة بخطوة واحدة بالتعادل مع مازيمبى ليجمع الفريق نقطتين من خمس مواجهات.

 

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