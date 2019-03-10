التشكيل المتوقع للزمالك أمام جورماهيا بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بصورة كبيرة على تشكيل الفريق الأساسى فى مواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة التى ستقام اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالى: من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد. خط الهجوم: عمر السعيد. ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط و يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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