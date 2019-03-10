ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

كتب - مروان عصام يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول الذي يستضيف بيرنلي في الثانية ظهر اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة قبل إنطلاق منافسات الجولة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد. وصام محمد صلاح عن التهديف في المباريات الثلاث...

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